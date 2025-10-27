Средний заработок курьеров в Москве за сутки достиг 20,5 тыс. рублей

По данным платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Курьеры в среднем за сутки в Москве зарабатывают 20,5 тыс. рублей, это самый высокий показатель по стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка - это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей. Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане", - отметил менеджер проектов компании "Консоль" Артем Никитин.

По данным платформы, средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. "Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране", - говорится в итогах исследования.

Растет спрос на курьеров и в Санкт-Петербурге - за год количество исполнителей здесь выросло на 268%. Средний чек также стабильно растет и колеблется в пределах 5-13 тыс. рублей за сутки работы. Третье место по числу активных исполнителей занимает Екатеринбург. Средний доход курьеров здесь составляет около 48 тыс. рублей в месяц.

В Республике Татарстан курьеры зарабатывают в среднем от 40 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц. Регион входит в число лидеров по темпам роста: за год количество активных исполнителей увеличилось более чем в 3,5 раза.

Согласно данным исследования, Краснодарский край демонстрирует самый быстрый рост рынка: за год число активных исполнителей увеличилось более чем в 14 раз. Средний доход курьеров в регионе достигает 46 тыс. рублей в месяц, а в высокий сезон (зимой и летом) - до 65 тыс. рублей. На Урале и в Поволжье рынок курьерских услуг остается стабильным. В таких промышленных центрах, как Самара, Нижний Новгород и Челябинск, средний доход курьеров колеблется от 30 тыс. до 44 тыс. рублей.