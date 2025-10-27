Ростех: более 70% участников СВО после протезирования занимаются спортом

Это помогает пациентам реинтегрироваться в общество, укрепить физическую форму, а также повысить мотивацию, отметила заведующая отделением реабилитации Центра инноваций в травматологии и ортопедии Антонина Потапова

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более 70% пациентов Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) из числа военнослужащих после протезирования и реабилитации включают спорт в свою повседневную жизнь. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделением реабилитации ЦИТО Антонина Потапова.

"По нашей статистике, более 70% пациентов, получивших ранения в ходе СВО, после реабилитации продолжают или начинают заниматься спортом. Для многих это становится важным элементом психологической и социальной адаптации. Мы остаемся на связи и после выписки, ребята часто делятся своими успехами: кто-то записался в бассейн, кто-то начал бегать по утрам, а кто-то даже выступает на соревнованиях", - рассказала Потапова.

По ее словам, занятия спортом помогают пациентам не только реинтегрироваться в общество и укрепить физическую форму, но и повысить мотивацию. "Когда человек понимает, что может не просто ходить, а бегать, прыгать, кататься - это меняет его отношение к себе и к жизни. Спорт помогает вернуть ощущение свободы и контроля над телом", - подчеркнула специалист.

В ЦИТО разработана и внедрена концепция высокотехнологичного протезирования, включающая специализированные спортивные решения: протезы для горных лыж, сноуборда, вейкборда, плавания, тяжелой атлетики, стрельбы из лука и других дисциплин, рассчитанных на высокие нагрузки и экстремальные условия.

Реабилитационные программы также включают элементы игровых видов спорта. Так, например, занятия бадминтоном помогают пациентам с протезами нижних конечностей развивать координацию движений и чувство равновесия.