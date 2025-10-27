В Якутии уложили асфальтобетонное покрытие на сложном участке трассы "Лена"

Специалисты выполнили ремонтные работы по ликвидации гравийно-щебеночного разрыва

ЯКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Гравийно-щебеночный разрыв ликвидирован в Якутии на пятикилометровом участке федеральной трассы "Лена". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Лена".

Участок характерен сложным рельефом местности, на нем провели работу по понижению профиля земляного полотна и спрямлению углов поворота. Ранее в непогоду здесь наблюдали значительные скопления транзитного транспорта. Ремонтные работы на участке были начаты в мае 2023 года.

"На федеральной трассе "Лена" в Якутии ликвидировали гравийно-щебеночный разрыв. Работы выполнены на участке 421 км - 426 км, проходящем через перевал Чульмакан в Нерюнгринском районе республики, - говорится в сообщении. - Специалисты произвели укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия, уплотнив его основание щебеночно-песчаной смесью. Для более комфортного прохождения перевала на самом затяжном его отрезке расширили количество полос движения до трех. При выполнении работ на перевале Чульмакан были задействованы 47 единиц спецтехники, а также 53 специалиста".

На объекте заменили водопропускную трубу. На 425-м км обустроена стоянка, рассчитанная на 10 большегрузных автомобилей.

За последние шесть лет по заданию Росавтодора на федеральной трассе "Лена" ликвидировано более полутысячи км грунтовых разрывов.