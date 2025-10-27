Академик Федорук: целевой набор не решит проблему привлечения кадров в науку

Чтобы привлекать молодых специалистов, нужно возрождать интерес к науке в целом, заявил ректор Новосибирского госуниверситета

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Практику целевого набора, которая есть на медицинских и педагогических специальностях, вряд ли возможно распространить для привлечения кадров в институты Российской академии наук (РАН). Необходимо возрождать сам интерес к науке в целом, чтобы привлекать молодежь, сообщил ТАСС ректор Новосибирского госуниверситета (НГУ), академик РАН Михаил Федорук.

Целевой набор - система подготовки специалистов, при которой абитуриент еще до поступления в вуз заключает договор с будущим работодателем.

"Возможно, большие институты ощущают дефицит кадров, но целевые места вряд ли помогут решить эту проблему. Тут, скорее, речь идет о том, что в целом стоит задача возрождать и усиливать интерес к науке, чтобы действительно лучшие выпускники вуза шли работать в институты РАН, и, конечно же, обязательным условием является, чтобы они преподавали в университете", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранее у институтов РАН не было большого дефицита кадров, так чтобы у них возникла необходимость проводить целевой набор и чтобы они его как-то финансировали. "Институты все-таки стараются у себя оставить людей, которые для них интересны и которые проявили интерес к занятиям наукой еще во время обучения. Поэтому, не думаю, что институты, по крайней мере, Сибирского отделения, такой механизм целевого набора будут включать, чтобы получить лучших выпускников", - подчеркнул он.

Ранее в Центре экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС заявили, что к 2035 году в России будет наблюдаться дефицит кандидатов и докторов наук общим числом около 20 тысяч специалистов. Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявлял, что нехватка кадров связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать ЕГЭ по точным наукам.