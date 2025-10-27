Ростех: специалисты ЦИТО обучают письму при помощи протезов рук

В одно из упражнений входит написание фрагмента стихотворения "Бородино", рассказала заведующая отделением реабилитации Центра инноваций в травматологии и ортопедии Антонина Потапова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В Центре инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Ростех) в рамках реабилитации участников СВО с протезами верхних конечностей отрабатывают навыки письма. Такие упражнения назначаются индивидуально - в зависимости от функционала протеза, уровня ампутации и реабилитационного потенциала, сообщила ТАСС заведующая отделением реабилитации ЦИТО Антонина Потапова.

"Мы включаем в программу реабилитации упражнения на письмо. Например, просим написать фрагмент стихотворения "Бородино" Лермонтова. Это помогает развивать моторику, контроль хвата и зрительно-моторную интеграцию", - пояснила она.

Потапова подчеркнула, что такие задания даются только в тех случаях, когда функциональные возможности протеза и состояние пациента позволяют выполнять движения. "Мы всегда исходим из реальных возможностей и потребностей каждого человека - у кого-то акцент делается на отработку профессиональных навыков, у кого-то есть желание заниматься творчеством", - добавила специалист.