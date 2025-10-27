В Тульской области беременные студентки смогут получить 150 тыс. рублей

Для этого женщина должна быть гражданкой РФ, постоянно проживать в Тульской области, обучаться очно в организациях, расположенных в регионе, или находиться в академическом отпуске, а также состоять на учете по беременности в медучреждении региона

ТУЛА, 27 октября. /ТАСС/. В Тульской области ввели выплату 150 тыс. рублей для беременных, обучающихся по очной форме. Это следует из буклета, опубликованного министерством труда и социальной защиты региона.

"Единовременная денежная выплата женщине, вставшей на учет по беременности и обучающейся по очной форме обучения - 150 000 рублей", - говорится в буклете.

Уточняется, что для получения выплаты женщина должна быть гражданкой России, постоянно проживать на территории Тульской области, обучаться по очной форме в организациях, расположенных в регионе, или находиться в академическом отпуске, а также состоять на учете по беременности в медучреждении в Тульской области. Срок беременности при этом должен быть не менее 12 недель.

В пресс-службе министерства уточнили, что единовременная выплата 150 тыс. рублей беременным студенткам действует в Тульской области с октября.