В Новосибирске в детской больнице планируют провести капремонт после обрушения

Министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий уточнил, что, по предварительной оценке, помещения первого и второго этажа отделения безопасны

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт планируется провести в хирургическом отделении детской клинической больницы в Новосибирске, где произошло обрушение крыши и потолка. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

"После экспертного заключения в остальных помещениях третьего этажа мы планируем [провести] замену всех деревянных балок перекрытия, что повлечет за собой капитальный ремонт помещений третьего этажа. Планируем в теплое время сезона", - сказал министр.

Он уточнил, что, по предварительной оценке, помещения первого и второго этажа отделения безопасны. Предполагается, что там будут работать с пациентами.

Обрушение части крыши и потолка произошло в одной из палат хирургического отделения больницы утром 23 октября. Сначала на конструкциях корпуса была обнаружена трещина. После этого администрация больницы оперативно перевела детей из этого крыла здания в другие помещения больницы, сообщали в Минздраве. При обрушении никто не пострадал. Губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности пациентов и персонала организован перевод детей в другие больницы. Специалисты Минстроя обследуют состояние конструкций здания.

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту обрушения по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура организовала проверку. По данным надзорного ведомства, капремонт крыши проводился в 2019 году. Детская клиническая больница №1 расположена в Кировском районе Новосибирска. Она была открыта в 1950-е годы.