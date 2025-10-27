"Ъ": Генпрокуратура потребовала изъять имущество у "Махонинских"

В ведомстве установили, что участники объединения привержены идеям общественного движения "Арестантское уголовное единство", которое признано в РФ экстремистским и запрещено

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск в Советский райсуд Челябинска c требованием признать экстремистским объединение "Махонинские", а также обратить в госсобственность принадлежащее ему имущество. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Ответчиками по иску выступили 16 физических лиц, среди которых братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также 7 фирм и 12 заинтересованных лиц. Генпрокуратура установила, что участники объединения привержены идеям общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое признано в РФ экстремистским и запрещено.

Как отмечает издание, возглавляемое братьями Махониными объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным Генпрокуратуры, объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.

В иске отмечается, что объединение с момента создания занималось грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и своих конкурентов. Незаконные доходы направлялись на финансирование мероприятий, направленных против жизни и здоровья граждан, а также на вложение в ликвидные активы. Также установлено, что доходы от имущества объединение выводило за границу.

Генпрокуратура потребовала обратить в госсобственность принадлежащие объединению земельные участки, жилые и нежилые помещения, доли в коммерческих организациях, а также транспортные средства, в том числе маломерные суда.