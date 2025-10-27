В Якутске на форуме "Цифровой алмаз" пройдут соревнования по кибербезопасности

Цель соревнований - повышение уровня информбезопасности регионов и развитие профессиональных компетенций в области информационной защиты

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Межрегиональные соревнования по информационной безопасности "Кибербитва" пройдут в Якутске в ходе IV Федерального форума "Цифровой алмаз". Мероприятие состоится впервые, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"27 ноября 2025 года в Якутске пройдут межрегиональные соревнования по информационной безопасности "Кибербитва". Участники смогут обменяться передовыми практиками в сфере обнаружения, анализа и нейтрализации последствий киберинцидентов", - рассказали в оргкомитете.

Цель соревнований - повышение уровня кибербезопасности регионов и развитие профессиональных компетенций в области информационной защиты. Призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. рублей.

В этом году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" пройдет в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие соберет лидеров ИТ-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, которая объединяет будущее. В фокусе форума - современные телекоммуникации, новые форматы дата-центров и передовые технологии, которые делают регионы сильнее и ближе друг к другу.

За годы своего проведения "Цифровой алмаз" привлек более 7 тыс. участников из 70 регионов РФ, свыше 100 партнеров, проведены почти 100 мероприятий на 12 площадках.