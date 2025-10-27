ВТБ предупредил о мошеннических атаках от имени топ-менеджеров

Для создания иллюзии официальности злоумышленники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер, и сообщают о проверке с участием правоохранительных органов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВТБ фиксирует значительное увеличение количества мошеннических атак, в которых злоумышленники маскируются в мессенджерах и по телефону под топ-менеджеров компаний. Создавая дублирующие аккаунты, мошенники используют авторитет руководителей для последующих обманных действий, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы фиксируем рост числа попыток обмана, когда мошенники выдают себя за руководителей компаний или партнеров. В таких схемах они играют на доверии к авторитету и создают искусственную срочность с элементами секретности, чтобы заставить человека действовать быстро, не успев все критически оценить", - отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

По данным банка, сценарии мошенничества состоят из нескольких этапов и основаны на методах социальной инженерии. Сначала злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя. Для создания иллюзии официальности мошенники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер, и сообщают о проверке с участием правоохранительных органов. Спустя время звонок поступает уже от имени "службы безопасности" или "топ-менеджера", при этом для усиления давления может использоваться видеозвонок с изображением реального руководителя, сгенерированным при помощи технологий искусственного интеллекта.

ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях перезванивать собеседнику по проверенному каналу связи, чтобы подтвердить информацию. Также никогда нельзя передавать пароли, PIN, CVC/CVV-коды карт, СМС- или push-коды и открывать вложения от сомнительных контактов.