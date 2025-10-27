В Новосибирске две поликлиники планируют сдать в 2026 году

На стройплощадках работают более 310 человек

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. В Кировском районе Новосибирска две поликлиники, при строительстве которых возникли проблемы с финансированием, планируется сдать в 2026 году. Об этом сообщили в ГК "ВИС", чья дочерняя фирма занимается реализацией объектов.

Изначально семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену должны были быть введены до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В Минздраве региона отставание связывали с долгим проектированием, в строящей объекты ГК "ВИС" - с влиянием санкций, пандемии и недоработками со стороны муниципальных предприятий. Позднее срок ввода неоднократно продлевали.

"Новые медцентры в левобережной части Новосибирска смогут обслуживать около 120 тысяч жителей Кировского района. Их сдача в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 г." - говорится в сообщении.

В ГК уточнили, что два пятиэтажных здания были построены в 2023-2024 годах, но высокая ключевая ставка оказала влияние на стоимость банковского кредита и привела к росту обязательств. "Однако дополнительное замещение кредитных средств капитальным грантом из областного бюджета позволило продолжить стройку", - пояснили в компании. Там уточнили, что активные работы возобновились летом этого года, сейчас на стройплощадках работают более 310 человек.

В июле генеральный директор головной компании холдинга "ВИС" Сергей Юдин сообщал, что строительство двух поликлиник продолжится после снижения ключевой ставки или получения капитального гранта.

Проекты реализуются в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Соглашение о ГЧП заключено между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО "Седьмая концессионная компания" (входит в ГК "ВИС"). Ведомство неоднократно подавало иски к компании с требованием взыскать с партнера средства за срыв строительства. В настоящее время в эксплуатацию введены три объекта из семи.