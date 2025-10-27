В аэропорту Оренбурга задержали вылет двух рейсов

В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Рейсы на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Оренбурга из-за введенных ранее временных ограничений на работу авиагавани, сообщается в официальном канале международного аэропорта Оренбург.

"В настоящее время в аэропорту Оренбург введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Скопления пассажиров в терминале нет. На 07:30 мск есть задержки рейсов как на прилет, так и на отправление", - сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло, перенесено время прибытия рейса из Москвы. На вылет также задержаны два самолета в столицу.

"С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов водой и горячим питанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами в зависимости от продолжительности ожидания вылета. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка", - уточнили в аэропорту.

Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбург и Орск Оренбургской области. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.