В Москве запустили сразу восемь электробусных маршрутов

Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Еще восемь электробусных маршрутов начали работать в Москве. Как сообщается на портале столичной мэрии, таким образом, общее число электробусных маршрутов достигло 248 - более чем 25% от всех маршрутов наземного транспорта.

"Впервые в этом году экологичный транспорт вышел сразу на восемь направлений, которые соединили 18 районов города. Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ". Общее число электробусных маршрутов достигло 248 - это более чем 25% от всех маршрутов наземного транспорта", - приводятся на портале слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, около 50 современных машин вышли на маршруты №477, 524, 238, с482, 457, т29, с543, 451.

В 2025 году Москва заключила контракты с ПАО "Камаз" на поставку 1,1 тыс. электробусов нового поколения в 2025-2027 годах. Все машины соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.