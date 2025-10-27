В "Московском долголетии" продолжат водные экскурсии в новом формате

Прогулочные рейсы будут совершаться ежедневно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Проект "Московское долголетие" в этом сезоне продолжит проводить экскурсии для горожан старшего поколения по Москве-реке, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В этом году в "Московском долголетии" мы впервые открыли новое направление - водные экскурсии. Они вызвали большой отклик среди участников, и за лето их посетили свыше 40 тыс. раз <...>. В текущем сезоне в партнерстве с флотилией "Рэдиссон ройал" мы запускаем эксклюзивные речные прогулки с обзорной экскурсией. А в рамках специальных рейсов участников ждут музыкальные вечера и встречи с удивительными москвичами-долгожителями, среди которых - деятели культуры, искусства, науки и спорта", - сказала Ракова, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Отправной точкой для путешествий по Москве-реке станет причал у гостиницы "Рэдиссон коллекшен Москва". Прогулочные рейсы будут совершаться ежедневно, дважды в день. На борту яхты, рассчитанной на 100 гостей, пройдет обзорная экскурсия, в ходе которой участники смогут узнать много исторических фактов о Москве, ее достопримечательностях и известных жителях. Прогулки проходят на современных яхтах ледового класса, что позволяет сделать экскурсии доступными в любую погоду.

Каждую пятницу запланированы спецрейсы - это музыкальные вечера, а также встречи с известными долгожителями - учеными, врачами, спортсменами, деятелями культуры и искусства. Записаться на экскурсию могут все желающие москвичи старше 55 лет, за сезон каждый может посетить одну поездку.