В Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники" обустраивают каток

Центральную часть катка и боковые аллеи объединят с помощью архитектурно-художественной подсветки, звука и инсталляций

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый каток с вместимостью до 3 тыс. человек на территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ведем обустройство необычного катка на территории "Лужников", он будет располагаться не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. Его общая площадь превысит 16 тыс. кв. м, единовременно там смогут находиться до 3 тыс. человек", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках благоустройства были заложены необходимые для катка коммуникации. В настоящее ведутся работы по устройству основания из теплоизоляции. Параллельно на центральной площади раскладывают айс-роллы - рулоны гофрированной охлаждающей трубной системы из нержавеющей стали, а на боковых аллеях айс-маты - гибкую систему труб. Их подключают к коллекторам, которые соединены с холодильными установками. Затем специалисты начнут намораживать сам лед и монтировать борт.

"Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что центральную часть катка и боковые аллеи объединят с помощью архитектурно-художественной подсветки, звука и инсталляций.

Так, центральным элементом площади со стороны набережной станет "Куб энергии" - интерактивная инсталляция, оснащенная аудиосистемой. На одной из аллей будет располагаться мультимедийная пространственная инсталляция "Таинственный лес". В центре катка установят 16-метровую ель с новогодним декором. В павильонах, которые завершают возводить вдоль центральной площади и на боковых аллеях, заработают пункты проката, детские зоны. Сориентироваться на катке поможет система навигации.