"Большой Приморский квиз" впервые пройдет в ДВФУ в ноябре

Заявки подали 26 муниципальных образований

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Интеллектуальный турнир "Большой Приморский квиз" впервые пройдет 1 ноября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), заявки подали 26 муниципальных образований. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной масштабному молодежному турниру, рассказали спикеры.

"Мы каждый день экспериментируем с форматами, и появилась идея сделать муниципальный квиз, впервые в истории нашего региона, впервые, мне кажется, в истории многих субъектов, чтобы молодежь лишний раз окунулась в историю региона, познала место, где живет, и еще больше прониклась любовью к региону", - сказал руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.

По его словам, одна из целей проведения мероприятия - воспитание молодежи. "Мы понимаем, что без знания истории невозможно двигаться дальше, это фундамент. Соответственно, квиз - это формат, который понятен молодежи, доступен многим, он не требует от людей каких-то затрат именно в подготовке, это простая понятная механика и дает возможность через интерактивный формат познакомиться с историей. Даже если человек чего-то не знал, он в рамках игры это узнает и уже выйдет после игры с новым багажом знаний", - отметил он.

Начальник отдела реализации проектов и программ Центра содействия развитию молодежи Приморского края Анна Володькина рассказала, что заявки подали 26 муниципальных образований. "У нас две категории участников в этом квизе. Первая - это ребята из муниципальных образований, и вторая - жители города Владивостока. Что касается муниципальных образований, то это наша деятельность - с ними взаимодействовать. И мы очень рады, что они поддерживают наши идеи. И для ребят это действительно такая большая возможность проявить себя, показать свои знания в образовательной игре. Мы давно начали подготовку к этому мероприятию, она началась с сентября. ДВФУ действительно нас очень поддерживает. 125 команд мы ожидаем. Прием заявок все еще открыт. На данный момент общее количество у нас 90 плюс команд", - рассказала она.

Возможности для студентов

Руководитель проекта "Квиз, плиз!" во Владивостоке Виктор Блажко отметил, что интеллектуальные игры могут стать не просто развлечением, но и инструментом просвещения. "Наверное, в этом и их смысл, популярность, потому что, с одной стороны, это соревновательный эффект, с другой - это эмоция от соревновательного эффекта, когда ты что-то знаешь, когда ты даже не то, что знаешь, а ты догадался, узнал, поработал в команде, раскрутил вопрос и пришел к правильному ответу. Очень важно, чтобы большинство вопросов были не просто на знания, а чтобы можно было догадаться по каким-то ключам, подсказкам", - указал он.

"Это дополнительная возможность для наших студентов: не выезжать в город, а прийти на кампус. <…> Я уверен, что большинство команд, которые заявятся, все равно будут из ДВФУ. Единственное, студенты всегда тянут и регистрируются в самый последний момент и потом расстраиваются. Это одно из самых популярных мероприятий в нашем университете. У нас даже есть отдельная команда - общественное объединение из студентов, которые проводят различные интеллектуальные игры, в которые студенты с удовольствием играют вместе с сотрудниками", - заключил проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.