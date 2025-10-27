Тамбовской области выделили 300 млн рублей на закупку машин скорой помощи

В регионе появится около 50 новых автомобилей отечественного производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило порядка 300 млн рублей Тамбовской области для закупки российских автомобилей скорой помощи. О решении объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Сегодня мы направим бюджету Тамбовской области около 300 млн рублей на условиях софинансирования для закупки порядка 50 новых "скорых" отечественного производства", - анонсировал премьер.

"Денис Валентинович, прошу вас держать на личном контроле, чтобы средства были доведены, и в текущем году соответствующие государственные контракты были заключены, а в следующем - соответствующие организации здравоохранения все получили", - обратился Мишустин к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

"Правительство продолжает оказывать поддержку, выделяя на такие цели необходимые ресурсы", - заверил глава кабмина.