Сбер предложил создать альянс БРИКС по кибербезопасности

Это нужно для объединения усилий в борьбе с растущими международными киберугрозами, объяснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сбербанк выступил с инициативой создания альянса БРИКС по кибербезопасности для объединения усилий в борьбе с растущими международными киберугрозами. Дорожную карту формирования альянса предлагается рассмотреть на специальном заседании саммита БРИКС в Индии в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на круглом столе МИД РФ в Ханое.

"Во времена, когда кибератаки становятся все более сложными и распространяются по всему миру, нужны более прочные партнерские отношения для обмена экспертизой, укрепления доверия, а также для создания общих стандартов и совместного оперативного реагирования", - заявил Кузнецов.

Он привел данные о росте кибератак по всему миру, отметив, что еженедельно каждая организация в среднем сталкивается с 2 тыс. атак.

Зампред правления Сбербанка подчеркнул, что Россия обладает уникальным опытом противодействия сложным кибератакам, которым готова делиться. По его словам, в 2025 году атаки на российские правительственные учреждения, IT-компании и банки утроились, при этом Сбер в 2025 году отразил вдвое больше кибератак, чем в 2024 году.

Потенциально, при скоординированности и заинтересованности всех сторон, альянс БРИКС по кибербезопасности может начать работу уже в 2027 году, объединив ключевые организации стран-участниц для обмена опытом и координации действий.