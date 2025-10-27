Пассажирский поезд из Алма-Аты до Москвы отправился по маршруту

В рейс отправились около 40 пассажиров

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 27 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд по маршруту "Алма-Ата - Москва" отправился по маршруту после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Казахстаном и Россией. Об этом сообщили в компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги").

"26 октября 2025 года состоялось отправление поезда по маршруту "Алма-Ата - Москва" после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Казахстаном и Россией. В рейс отправились около 40 пассажиров", - говорится в сообщении.

"До станции Саратов вагоны "Алма-Ата - Москва" курсируют в составе поезда №7/8 "Алма-Ата - Саратов", после чего прицепляются к поезду №85/86 "Дербент - Москва" и следуют до российской столицы. <...> В обратном направлении из Москвы поезд отправится 30 октября", - пояснили в пресс-службе компании.

По ее данным, вагоны маршрута обновлены на современные пассажирские вагоны казахстанского производства, новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный вагон на 52 места.

С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алма-Аты по четным числам, а с 1 ноября по 13 декабря отправления будут происходить по нечетным числам.

Ранее "Российские железные дороги" сообщали, что прямое железнодорожное сообщение возобновляется в воскресенье между Москвой и Алма-Атой после приостановки в 2017 году.