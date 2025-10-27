Более трети опрошенных россиян начинают утро с кофе

Черный чай предпочитают 21% респондентов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Почти 40% респондентов выбирают кофе с молоком в качестве напитка для завтрака. Об этом говорится в исследовании потребительской панели "Ромир", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Утро для большинства наших сограждан начинается с кофе. При этом кофе с молоком стал абсолютным лидером среди напитков для завтрака - его выбрали 38% респондентов, что значительно опережает черный кофе (24%) и кофе со сливками (15%)", - отмечается в сообщении.

В то же время все виды чая (черный 21%, зеленый 13%) менее популярны, чем кофе в целом, отметили аналитики.

Российские потребители при выборе кофе руководствуются прежде всего рациональными соображениями - почти половина опрошенных (48%) назвали соотношение цены и качества главным фактором при покупке. Второе место занимает натуральность продукта, на нее обратили внимание 38% респондентов. Репутация бренда и разнообразие ассортимента менее значимы для покупателей - эти критерии отметили соответственно 8% и 6% участников опроса. При этом каждый пятый покупатель (18%) мотивирован скидками.

Кофейни и кафе

По данным экспертов, потребление кофе вне дома стало массовой практикой. Так, 92% респондентов пьют его в том числе в кофейнях и кафе, из них 20% делают это регулярно. Для большинства покупателей (67%) принципиально важна стабильность вкуса в рамках одной сети кофеен. Также критически важны при выборе заведения качество кофе и цена, за которыми следуют близость к дому или офису и скорость обслуживания. В то же время атмосфера заведения и его бренд являются второстепенными факторами. Кроме того, каждый пятый респондент (18%) прямо связывает потребление кофе вне дома со "способом социализации".

При этом большинство любителей кофе в России считают, что стоимость чашки кофе не должна превышать 250 рублей.

Потребительское поведение

По типу потребительского поведения всех любителей кофе в России можно условно поделить на три группы. Самой многочисленной являются "кофейные эстеты" (48%). Они чаще других ищут новые вкусовые ощущения и готовы платить за качество и уникальность продукта. Такое покупательское поведение характерно для молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет, в особенности, москвичей.

В свою очередь, "традиционалисты" (36%) ценят стабильность, предсказуемость и надежность, воспринимая кофе как ежедневный ритуал. К этой группе обычно относятся люди в возрастной категории от 56 лет и старше, преимущественно из городов-миллионников.

"Прагматики" (16%) воспринимают кофе как утилитарный продукт и крайне чувствительны к цене и акциям. Такие покупатели мотивированы получить бодрость за минимальную цену. Здесь преобладает женская аудитория и возрастная группа 35-55 лет, говорится в исследовании.