Многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию раньше

Рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть досрочный выход на пенсию многодетных отцов. Такая рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", - говорится в докладе.