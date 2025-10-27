ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию раньше

Рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
08:06
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть досрочный выход на пенсию многодетных отцов. Такая рекомендация содержится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", - говорится в докладе. 

