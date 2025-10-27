В Петербурге ночь 26 октября стала рекордно теплой

Воздух прогрелся до +10,6 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Ночь 26 октября в Санкт-Петербурге обновила температурный рекорд 1937 года, воздух прогрелся до рекордных +10,6 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Ночью 26 октября в Санкт-Петербурге минимальная температура воздуха не опустилась ниже +10,6 градуса, а это абсолютный максимум ночной температуры в городе для этих суток. До этого самая высокая температура воздуха ночью 26 октября плюс 9,6 градуса была в городе в 1937 году", - написал он.

Синоптик подчеркнул, что в прошедшие дни температура воздуха превышала норму на 5-6 градусов. В течение этой недели погода мало изменится. Фон температуры воздуха составит +4…+9 градусов. Ночью чуть прохладнее, днем в Санкт-Петербурге до +7…+9 градусов.