В Москве парковки будут бесплатными 3 и 4 ноября

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Парковка в Москве во время празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября станет бесплатной. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, а также в зонах действия динамического тарифа", - написал мэр.

Парковки со шлагбаумом при этом продолжат работать в обычном режиме.

Водителей автомобилей призывают быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и правила парковки, не оставлять машины в неположенных местах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумами, в праздничные дни работают в соответствии с действующими тарифами.