В ВСУ признали, что не обойдутся без насильственной мобилизации

Киев иначе не сможет удерживать фронт, отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Насильственная мобилизация является необходимым средством пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в противном случае Киев не сможет удерживать фронт. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

"Я считаю, что это правильно, я имею в виду "бусификацию" (насильственную мобилизацию - прим. ТАСС). Потому что по-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет - собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают", - сказал он на видео, опубликованном изданием "Страна".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. При этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.