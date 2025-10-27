Комитет ГД одобрил новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Законопроектом предлагается убрать положение, что административная ответственность может наступить только в период проведения призыва

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с внесенным ранее проектом о круглогодичном призыве, а именно исключение нормы о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в сентябре. Изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). По этой статье за несообщение призывником в военкомат о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей. Законопроектом предлагается убрать из статьи положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде может наступить только в период проведения призыва.

Ранее Госдумой во втором чтении был принят законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также законопроект предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.