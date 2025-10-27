Командир штурмовиков ВСУ выложил в TikTok секретные карты

Валентин Манько неоднократно попадал в скандалы из-за активных попыток самопиара в соцсетях

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, который неоднократно попадал в скандалы из-за активных попыток самопиара в соцсетях, опубликовал в TikTok фото карт зоны боевых действий с грифом "секретно". Об этом сообщило агентство Униан.

По его информации, на появление в кадре карт с секретными данными обратили внимание пользователи в соцсетях.

Манько - ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи бывший командир "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) и по совместительству блогер - не первый раз оказывается в центре скандалов. Ранее издание "Страна" обратило внимание на его ролики в TikTok, где он станцевал под песни на русском языке. В другом видео командующий штурмовыми войсками ВСУ определял, кто он из персонажей российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".