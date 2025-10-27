Комитет ГД одобрил законопроект о штрафовании за вождение без ОСАГО раз в день

По статье за отсутствие полиса при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО только раз в день, если камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). По этой статье за отсутствие полиса ОСАГО при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, согласно которому владелец автомобиля, управляющий им без полиса ОСАГО, не будет привлекаться к административной ответственности более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано работающими в автоматическом режиме камерами фотовидеофиксации два и более раза в день.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.