Московский скоростной дорожный каркас увеличился на 156 км за последние 15 лет

В 2025 году средний ежедневный поток автомобилей на МКАД составляет более 1 млн, по ТТК - 607 тыс, по Садовому кольцу - 301 тыс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский скоростной дорожный каркас последние 15 лет увеличился на 156 км, что позволило разгрузить крупные магистрали и районные улицы до 30%. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За последние 15 лет московский скоростной дорожный каркас увеличился на 156 км. Для быстрого передвижения по столице с 2010 года открывают новые трассы: Московские скоростные диаметры (МСД), проспект Багратиона, Северо-Западную хорду и трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Они позволили разгрузить крупные магистрали и районные улицы до 30%, сэкономить время в пути от 6 до 40 мин", - говорится в сообщении.

В этом году средний ежедневный поток автомобилей на МКАД составляет более 1 млн, по ТТК - 607 тыс, по Садовому кольцу - 301 тыс. Для безопасного движения на МКАД, МСД и других магистралях установили более 1,5 тыс. умных камер. Они автоматически распознают 13 типов инцидентов. "Скоро камер на МСД станет больше - добавят еще 470 комплексов для безопасного движения по магистрали и оперативного реагирования на инциденты", - отмечается в сообщении.