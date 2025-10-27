Лавров: россияне не забудут подвиги военных КНДР в Курской области

Это скрепит узы дружбы между народами, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россияне никогда не забудут совершенные солдатами и офицерами КНДР подвиги в Курской области, они скрепят узы дружбы между народами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Россияне никогда не забудут те подвиги, которые были совершены солдатами и офицерами Корейской народной армии в Курской области по освобождению российской земли. И подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость", - отметил министр.