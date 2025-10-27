Более 58 тыс. человек подали заявки на премию "Россия - страна возможностей"

Самыми популярными направлениями стали "Образование", "Культура" и "Добрые дела"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свыше 58 тыс. человек из России и 58 стран мира подали заявки для участия в премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). Финалисты и победители премии будут объявлены в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба РСВ.

"Заявочная кампания второго сезона премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовала 26 сентября 2025 года. За месяц на премию было подано более 58 тыс. заявок от активных граждан старше 18 лет, живущих в России и в 58 странах мира. Среди них и самый опытный заявитель - ему на момент подачи заявки исполнилось 90 лет. В числе претендентов - педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса", - говорится в сообщении.

Больше всего заявок поступило в номинациях "Образование", "Культура" и "Добрые дела" - именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов.

"Более 58 тыс. человек подали заявки на второй сезон премии - и это все люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии "Россия - страна возможностей", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы Геннадий Гурьянов.

Все заявки проходят технический отбор: проверяется завершенность каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом - не менее 10 человек, для которых участник создает возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек - представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтвержденных результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

Народное голосование

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в мессенджере Max. В ходе голосования жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители премии будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в мастерской управления "Сенеж", медийную поддержку информационных партнеров.