В Хабаровском крае закрыли для автобусов участок трассы

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили на участке федеральной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 18:00 (11:00 мск) 27.10.2025 в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на 1 участке ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино (с 397-го км по 533-й км)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также из-за снегопада и ограничения видимости будет временно ограничено движение автобусов на двух участках дорог регионального значения между городом Советская Гавань и поселком Ванино, а также на подъезде к поселку Монгохто.

По информации синоптиков, 27 и 28 октября на востоке Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, отложение мокрого снега, усиление ветра по долинам рек до 23 м/с. 28 октября на побережье ветер усилится до 28 м/с. На остальной территории края также прогнозируются осадки различной интенсивности.