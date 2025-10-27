Правила кормления бездомных животных предложили изменить

В частности, предлагается ввести рекомендательные ограничения кормить бродячих зверей у образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, у остановок транспорта и на стройках

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты предлагают скорректировать правила кормления бездомных животных. В частности, ввести ограничения на кормление на некоторых территориях, сообщил в своем канале в MAX депутат Госдумы Айдар Метшин.

"В Государственной Думе мы с коллегами предлагаем скорректировать правила кормления бездомных животных. Предлагается ввести рекомендательные ограничения на кормление бездомных животных на отдельных территориях - у образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, вблизи остановок общественного транспорта, на стройках и в других местах, где часто бывают люди", - написал Метшин.

По его словам, отсутствие закрепленных на федеральном уровне правил кормления приводит к скоплению бездомных животных в определенных зонах обитания, а впоследствии - к бесконтрольному размножению.

При этом помогать животным, по его словам, предлагается на территории приютов. "Законопроект предусматривает, что регионы и муниципалитеты получат возможность определять такие территории в зависимости от местных условий", - добавил он.