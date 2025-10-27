В Подмосковье более 900 тыс. детей привились от гриппа

Сделать прививку от гриппа ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свыше 900 тыс. детей прошли вакцинацию от гриппа в Московской области в рамках сезонной прививочной кампании. Сделать прививку от вируса можно в детской поликлинике, а также в школе и детском саду, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Дети находятся в группе риска по заболеваемости гриппом, поэтому им в первую очередь важно пройти вакцинацию. Это позволит защититься не только от вируса, но и от опасных для жизни осложнений, к которым он может привести. В настоящий момент прививку от гриппа сделали более 900 тыс. детей в Подмосковье", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что сделать прививку от гриппа ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины.

Подчеркивается, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.