В МВД предупредили, что мошенники используют поддельный Zoom в схемах обмана

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мошенники для получения неправомерного доступа к аккаунтам в Google под видом заказчиков ищут граждан, занимающихся организацией и проведением тимбилдингов или мастер-классов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Сценарий выглядит правдоподобно: переписка в мессенджере, уточнение деталей, назначение даты и даже вежливость в сообщениях. Но в нужный момент злоумышленники присылают ссылку на якобы Zoom-встречу - внешне неотличимую от настоящей", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что после перехода страница предлагает "войти через Google", открывая фишинговую копию формы авторизации.