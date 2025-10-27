Водоемы Свердловской области пополнили более 24 тыс. мальков сазана

Зарыбление прошло на Волчихинском и Ново-Мариинском водохранилищах, а также на Верхне-Сысертском пруду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты выпустили более 24 тыс. мальков сазана в водоемы Свердловской области. Зарыбление прошло на Волчихинском и Ново-Мариинском водохранилищах, а также на Верхне-Сысертском пруду, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Более 24 тыс. мальков сазана выпустили в уральские водоемы. Мальков сазана выпустили в Волчихинское и Ново-Мариинское водохранилища, а также в Верхне-Сысертский пруд. В каждом из водоемов будут приживаться порядка 8 тыс. молодых особей этого ценного вида рыб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что молодые сазаны хорошо адаптируются к новым условиям, легко приживаются в открытых водоемах, переходя от искусственной подкормки к естественному питанию.

"Зарыбление водоемов - это не разовое мероприятие, а системная работа, направленная на сохранение чистоты наших водоемов. Сазан, который питается по большей части донными водорослями, играет ключевую роль в естественной очистке воды. Выпуская сазанов в водоемы сегодня, мы вкладываем силы и средства в будущее Свердловской области. Каждый выпущенный малек - это часть масштабной работы в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", - приводит департамент слова и. о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Все водоемы, куда были выпущены мальки сазана, отнесены к особо охраняемым природным территориям областного значения. В регионе они являются точками притяжения для туристов и рыбаков-любителей.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал в своем Telegram-канале, что регион входит в топ-10 наиболее популярных у российских туристов. Большое количество гостей предпочитает активный отдых - сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга. Для тех, кто любит самостоятельные путешествия в регионе разработано более 30 маршрутов.