В Севастополе восстановили движение парома и катеров

Оно было приостановлено в 6:33 мск

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Движение парома и пассажирских катеров на линии Радиогорка - Артбухта в Севастополе, приостановленное ранее из-за непогоды, восстановлено, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Движение было приостановлено в 6:33 мск.

"Паром возобновляет работу с 13:00 из Артбухты, катера на линии Радиогорка - Артбухта с 12:30 [мск]", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Севастополю, 27 октября на территории города ожидаются сильный ветер (до 15-20 м/с) и дождь.