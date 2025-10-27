Самарский губернатор поручил создать "Крематорий" и сформировать реестр кладбищ

Курировать проект будет министр градостроительной политики региона Андрей Грачев

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил создать госучреждение "Крематорий" и сформировать реестр кладбищ региона. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области.

"Отдельно остановлюсь на таком региональном проекте, как строительство крематориев и наведение порядка в ритуальном бизнесе. Полномочия по курированию данного вида деятельности - крематориев, а также кладбищ Самарской области - передаются Министерству градостроительной политики Самарской области. <…> Поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение "Крематорий", до 1 января 2026 года сформировать реестр кладбищ Самарской области", - сказал Федорищев.

Он отметил, что лично курировать проект будет министр градостроительной политики региона Андрей Грачев.

По информации правительства Самарской области, ранее обсуждались планы по строительству крематория в районе села Кривое Озеро.