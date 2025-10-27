МЧС готово направить предложения саудитам по чрезвычайной службе в Сирии

Совместная работа будет способствовать повышению безопасности граждан в наиболее уязвимых регионах мира, отметил глава ведомства Александр Куренков

ЭР-РИЯД, 27 октября. /ТАСС/. МЧС России готово направить коллегам из Саудовской Аравии конкретные предложения по становлению чрезвычайной службы в Сирии и на Африканском континенте. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на встрече с руководителем Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана Абдуллой бин Абдулазизом ар-Рабией.

"К примеру, одним из перспективных направлений, на наш взгляд, может стать помощь в становлении чрезвычайных служб Сирийской Арабской Республики и соответствующих служб на Африканском континенте. Наши знания и ресурсы могли бы быть использованы в этих регионах для создания и совершенствования механизмов борьбы с современными вызовами и угрозами природного и техногенного характера. В случае вашей заинтересованности мы готовы направить конкретные предложения по реализации совместных проектов", - сказал он.

Министр также отметил, что планомерная совместная работа будет способствовать повышению безопасности граждан в наиболее уязвимых регионах мира. Куренков также добавил, что МЧС России на протяжении многих лет реализует гуманитарные проекты, направленные на повышение уровня безопасности в той или иной стране, путем совершенствования работы национальных пожарно-спасательных служб.

"Эти проекты включают в себя поставку современной пожарно-спасательной техники, а также обучение местных специалистов. Совместно с Международной организацией гражданской обороны за счет российских добровольных взносов мы уже реализовали и продолжаем реализовывать такие проекты в Сирии, Тунисе, Иордании, Армении, Азербайджане, Монголии, Таджикистане, Сербии, Буркина-Фасо, Эфиопии, Нигере, на Кубе и в Никарагуа", - сказал Куренков.

Всего, по данным ведомства, за 35-летнюю историю МЧС России проведено более 600 международных гуманитарных операций.

