В Липецкой области по нацпроекту обновят почти 11 км трассы Елец - Долгоруково - Тербуны

Всего в 2025 году в регионе планируют сдать в эксплуатацию после ремонта 270 км региональных автомобильных дорог, из которых более 75 км относятся к дорогам опорной сети

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновит почти 11 км трассы Елец - Долгоруково - Тербуны, которая входит в опорную сеть региона. Работы планируется завершить до конца осени текущего года, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"В Елецком и Долгоруковском районах в этом году дорожники обновят почти 11 км трассы Елец - Долгоруково - Тербуны, которая входит в опорную сеть региона. Работы ведутся на двух участках. Первый, длиной 3,6 км, проходит от села Воронец до Чернышевки, второй - от поворота на Красное до конца Стегаловки", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что на обоих объектах выполнены основные асфальтобетонные работы. В частности, подрядные организации устранили многочисленные просадки покрытия, укрепив дорожное основание на проблемных местах для увеличения долговечности нового покрытия.

На данный момент рабочие устанавливают водосбросы на участках с уклоном для эффективного отвода воды, проводят ремонт водопропускных труб и меняют барьерные ограждения, пояснил губернатор, отметив, что на первом участке уже нанесена дорожная разметка.

"Большая транспортная нагрузка на трассу, соединяющую три района, привела к сильному износу покрытия. Ремонт необходим практически по всей протяженности дороги. Уже заключен контракт на ремонт в 2026 году еще одного четырехкилометрового отрезка. Кроме того, на 7 км планируется провести капитальный ремонт с устройством нового основания, сейчас идет подготовка проектной документации", - сообщил Артамонов.

Всего в 2025 году в Липецкой области планируют сдать в эксплуатацию после ремонта 270 км региональных автомобильных дорог, из которых более 75 км относятся к дорогам опорной сети, пояснил губернатор.