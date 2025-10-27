В Москве с начала 2025 года вынесли 16 приговоров за нападение на контролеров

Некоторым агрессивным пассажирам назначали наказание от 6 месяцев до 3,5 лет лишения свободы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Суды в Москве с начала 2025 года вынесли 16 приговоров в отношении пассажиров за нападение на контролеров в транспорте. Им назначали наказание от 6 месяцев до 3,5 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Правоохранительные органы проводят проверку по каждому случаю проявления агрессии в отношении сотрудников Московского транспорта или нападения на них. С начала года столичные суды вынесли нарушителям 16 приговоров. Большинство из них получили реальные уголовные сроки", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

С начала 2025 года в отношении 30 нарушителей возбудили уголовные дела за нападение на инспекторов. Некоторым агрессивным пассажирам назначали наказание от 6 месяцев до 3,5 лет лишения свободы. Санкция статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.