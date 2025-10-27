Власти Заполярья назвали фейком появление в Мурманске улицы Кадыровой

Жителям региона напомнили, что доверять можно только проверенным источникам

Редакция сайта ТАСС

Мурманск © Владимир Смирнов/ ТАСC

МУРМАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области назвали фейком распространяемое в интернете постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Ранее в соцсетях появился скриншот документа, якобы подписанного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом о переименовании улицы Спортивной в Первомайском районе Мурманска в "улицу Айшат Рамзановны Кадыровой".

"В социальных сетях распространяется поддельное постановление правительства Мурманской области о переименовании улицы в Первомайском округе Мурманска. Это - фейк", - говорится в сообщении.

Власти региона также напомнили о том, что доверять можно только проверенным источникам информации, а также, что распространение фейков - один из методов "вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины".