Минздрав трансформирует систему оказания экстренной помощи

Проводится работа по модернизации, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко

КИСЛОВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Система оказания экстренной помощи в России трансформируется, проводится работа по ее модернизации как идеологически, так и технологически. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году мы по стране строим 20 приемных отделений, это новые проекты, не считая начатые ранее. По сути дела, мы ведем трансформацию системы оказания экстренной помощи, включая детей и взрослых, где формируем такие современные пространства, где за короткий промежуток времени может быть оказана помощь при экстренной ситуации, при плановой, когда необходимо подготовить пациента. Здесь мы модернизируем систему здравоохранения идеологически и технологически", - рассказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Кисловодск.

Министр в рамках поездки в Ставропольский край ознакомился с ходом строительства нового корпуса Кисловодской городской больницы и отметил, что сейчас уровень ее готовности высокий. В ближайшие недели будет приемка объекта, уточнил Мурашко.

По его словам, персонал больницы будет направлен в лучшие центры страны, где уже работа приемных отделений отвечает самым современным требованиям, для отработки слаженности действий.