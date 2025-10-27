Голикова напомнила цель технологической независимости здравоохранения

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российское здравоохранение к 2030 году должно быть на 80% технологически независимым. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство".

"Это отдельный самостоятельный национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья", который предполагает, что к 2030 году российское здравоохранение на 80% должно быть технологически независимым", - сказала она на открытой дискуссии "Приоритет-2030: от университетской идеи к технологическому лидерству".

Голикова добавила, что объем российского фармацевтического рынка по итогам 2024 года превысил 1,1 трлн рублей. Также доля российских лекарственных препаратов в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%.

"Нам очень важно, чтобы появлялись инновационные препараты, чтобы появлялись собственные медицинские изделия. Наши ведущие участники "Приоритет-2030", среди которых Сеченовский университет, Самарский университет, университет Пирогова, Сибирский медицинский государственный университет, все они - это площадки, которые уже себя зарекомендовали", - уточнила вице-премьер.

"Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России.

В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.