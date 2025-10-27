Выставка к 100-летию заповедника "Галичья гора" состоится в Липецкой области

Для гостей выставки будут организованы виртуальные экскурсии по заповеднику и тематические мастер-классы

ЛИПЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 100-летию заповедника "Галичья гора", расположенного в Липецкой области, откроется 31 октября текущего года в региональном краеведческом музее. Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Выставка "Галичья гора. Острова заповедной природы" является совместным проектом Липецкого областного краеведческого музея и его филиала - Музея природы. Экспозиция будет работать до 1 февраля 2026 года. Она подробно расскажет об истории создания заповедника, его выдающихся исследователях, флоре и фауне", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, в экспозиции будут представлены подлинные фотографии, документы и книги начала двадцатого века, гербарные листы, смонтированные ведущими исследователями флоры заповедника, личные вещи ученых, внесших вклад в его изучение и сохранение, а также фотографии ландшафтов и обитателей заповедника.

"Галичья гора" - визитная карточка Липецкой области. Заповедник известен как один из самых маленьких по площади, но богатейших по биоразнообразию в мире. Его территория состоит из шести уникальных участков - "островов", расположенных в Задонском, Елецком, Краснинском и Липецком районах. Уверен, что выставка позволит липчанам и гостям региона по-новому взглянуть на это удивительное место, узнать его историю и проникнуться важностью работы по сохранению природы для будущих поколений", - пояснил Артамонов.

Для гостей выставки также будут организованы виртуальные экскурсии по заповеднику и тематические мастер-классы, отметил губернатор.

"Такие проекты вносят неоценимый вклад в экологическое просвещение и укрепляют любовь к малой родине", - сообщил Артамонов.