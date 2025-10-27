В Москве и Подмосковье 27 октября после 21:00 мск начнется сильный дождь

В Гидрометцентре РФ сообщили, что ночью на фоне облачной погоды и осадков воздух в столице прогреется до 4-6 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сильный дождь, о котором ранее предупреждали синоптики, начнется в Москве и Подмосковье после 21:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По нашим предварительным данным, сильный дождь может начаться после 21:00 мск и продлиться где-то до 03:00 мск вторника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целом предстоящими вечером и ночью в столице прогнозируется выпадение от 5 до 8 мм осадков. "При этом первая морось может отмечаться еще после 15:00 мск", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогнозу, предстоящей ночью на фоне облачной погоды и осадков воздух в столице прогреется до 4-6 градусов, по области - от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем во вторник специалисты Гидрометцентра РФ ожидают в городе небольшой, а в области - умеренный дождь. Температура воздуха должна составить плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов в Подмосковье. Ветер будет дуть южной четверти 5-10 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в связи с ожидаемым сильным дождем в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он действует в период с 21:00 мск до 09:00 мск вторника и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.