В Москве 28 октября пройдет рейд "Пешеход"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут 28 октября в Москве рейд "Пешеход", в ходе которого будут контролировать соблюдение ПДД как пешеходами, так и водителями. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Завтра на территории столицы пройдет профилактическое мероприятие "Пешеход". Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ добавили, что в рамках рейда дорожные полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также нормам поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.