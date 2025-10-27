Морфин и диазепам для аптечек смогут приобретать на суда и самолеты

Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий приобретать и использовать в медицинских целях на кораблях и воздушных судах наркотические средства и психотропные вещества, которые по международным нормам должны входить в бортовые укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи.

Новая норма закреплена в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах".

В соответствии с международными правилами комплектации судовых аптечек корабли и самолеты должны иметь в распоряжении морфин и диазепам, которые включены в список наркотических средств и психотропных веществ. Согласно действующему законодательству для покупки и использования этих препаратов в медицинских целях нужна специальная лицензия.

Нововведения предполагают, что российские судоходные и авиакомпании смогут приобретать, хранить, перевозить и использовать для оказания первой помощи наркотические средства и психотропные вещества без лицензии, если включение таких препаратов в бортовые укладки, наборы, комплекты и аптечки предусмотрено международными договорами и нормативными актами РФ и согласовано с профильными госорганами.

Отдельные положения закона касаются иностранных судов и самолетов, а также поездов международных путей, чьи маршруты пролегают через территорию России. Этим транспортным средствам также не будет требоваться лицензия для покупки, хранения, перевозки и применения морфина и диазепама, если международные договоры или законодательство страны, в которой зарегистрирован самолет, корабль или поезд, разрешают комплектовать бортовые аптечки этими препаратами. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.