Путин утвердил процедуру уголовного преследования за пределами РФ

Генпрокуратура обязана при наличии оснований в фазе предварительного следствия обращаться в компетентные органы иностранного государства

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России. Документ опубликован на портале правовых актов.

До принятия закона УПК уполномочивал Генпрокуратуру РФ самостоятельно принимать решение о взаимодействии с зарубежными структурами, если у нее есть основания считать, что преступление на территории РФ совершено скрывшимся за границей иностранцем. Теперь же ведомство обязано в такой ситуации при наличии оснований в фазе предварительного следствия обращаться "в соответствии с международным договором <…> или на основе принципа взаимности" в компетентные органы иностранного государства за уголовным преследованием подозреваемого или обвиняемого.

Если же судебное следствие уже начато, то решение о передаче Генпрокуратуре материалов для обращения за рубеж принимается судом.

Поправки регулируют и зеркальную ситуацию, когда подозреваемый или обвиняемый в преступлении скрылся на территории РФ - прежняя редакция касалась исключительно граждан России, столкнувшихся с уголовным преследованием за рубежом. Теперь уголовное преследование в таких случаях также будет осуществляться на основе международного договора или по принципу взаимности.

Ранее процедура уголовного преследования за пределами России однозначно уголовно-процессуальным законом не регулировалась, а процедура - не устанавливалась.

Авторы инициативы в пояснительной записке указывали, что новая редакция УПК призвана усилить неотвратимость ответственности скрывающихся за рубежом.