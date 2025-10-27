Дом в Сочи после взрыва бытового газа признали пригодным для жизни

Специалисты завершают расчистку квартир и демонтируют разрушенные перегородки

СОЧИ, 27 октября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в Сочи, где произошел взрыв бытового газа, признан пригодным для эксплуатации. Всего в результате ЧП повреждено 11 помещений, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

"По итогам оценки специалистов, дом пригоден для дальнейшей эксплуатации, несущие конструкции не пострадали. Но 11 помещений из-за разрушений не пригодны в данный момент для проживания", - написал он в Telegram-канале.

Мэр уточнил, что специалисты завершают расчистку квартир и демонтируют разрушенные перегородки. В неповрежденном крыле дома уже полностью восстановлено электро- и водоснабжение.

Прошунин отметил, что жильцы смогут вернуться в свои квартиры после завершения работ, всего в данный момент в пунктах временного размещения находятся 40 человек. "Планируем завершить основной этап работ в течение двух недель", - добавил мэр.

Взрыв бытового газа произошел в ночь на 25 октября в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, один человек погиб и еще один пострадал. Из здания были эвакуированы 70 жильцов, в границах дома ввели локальный режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело после ЧП.