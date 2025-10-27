АСИ: в регионах за три года выросла удовлетворенность общепитом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Удовлетворенность жителей регионов РФ местами общественного питания в своих субъектах выросла за последние три года на 11%. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Агентство стратегических инициатив проводит Рейтинг качества жизни, в рамках которого, в том числе, мы оцениваем удовлетворенность жителей наших регионов местами общественного питания. И мы видим, что за три года у нас на 11% выросла удовлетворенность жителей ресторанами, столовыми, кафе", - сказала она на итоговом мероприятии федеральной программы "ПроЕДУ по России" - "Код регионов".

Чупшева подчеркнула, что и число таких мест в регионах увеличивается. "За три года на 7% увеличилось число таких организаций [общепита] в регионах", - добавила глава АСИ.

Она отметила, что в рамках мероприятия "Код регионов" 13 пилотных субъектов программы "ПроЕДУ по России" представили и собственные гастрономические карты. "Очень важно, что на этой гастрономической карте вы можете увидеть не только столицы регионов, но и малые города, деревни, села, которые также богаты интересными локальными блюдами и очень вкусными специалитетами", - подчеркнула Чупшева.

Программа "ПроЕДУ по России" направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции.

О рейтинге

Рейтинг качества жизни в регионах России содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе.